В МИД РФ напомнили Западу, что оружие в зоне СВО — законная цель для России
В МИД РФ напомнили Западу, что его оружие в зоне СВО — законная цель для России
Москва, 12 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Запад, поставляя ВСУ оружие, превращает его в законную мишень для российских военных, сообщила 12 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат напомнила, что как само оружие, поставляемое ВСУ, так и «обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооружённых сил».
«Если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема», — добавила Захарова.
Напомним, страны НАТО продолжают в новом году вооружать ВСУ. В конце прошлого года секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что приоритетными целями российских военных в зоне СВО являются летальное оружие ВСУ и иностранные наёмники, сражающиеся на стороне Украины.