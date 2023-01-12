Москва, 12 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Запад, поставляя ВСУ оружие, превращает его в законную мишень для российских военных, сообщила 12 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Российский дипломат напомнила, что как само оружие, поставляемое ВСУ, так и «обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооружённых сил».

«Если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема», — добавила Захарова.

Напомним, страны НАТО продолжают в новом году вооружать ВСУ. В конце прошлого года секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что приоритетными целями российских военных в зоне СВО являются летальное оружие ВСУ и иностранные наёмники, сражающиеся на стороне Украины.