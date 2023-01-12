Москва, 12 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Установление в Киеве марки-фотозоны с изображенным на ней горящим Кремлём является провокацией, и на неё последует реакция. Так прокомментировал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия) появившуюся на Украине инсталляцию.

Krym.er.ru Михаил Шеремет

«Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом», — приводит РИА Новости слова депутата от Крыма.

Шеремет призвал не тешить себя призрачными иллюзиями. Такие провокации не сойдут с рук киевским националистам, а им самим «пора готовиться бежать из страны», так как топтать «исконные русские земли» им осталось недолго.

Напомним, в конце декабря 2022 года депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет посоветовал киевскому режиму готовить план по включению Киева в состав России вместо того, чтобы пытаться вернуть Крым.