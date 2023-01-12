Депутат Шеремет назвал провокацией украинскую марку с горящим Кремлём
Депутат Шеремет назвал провокацией марку с горящим Кремлём, установленную в Киеве
Москва, 12 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Установление в Киеве марки-фотозоны с изображенным на ней горящим Кремлём является провокацией, и на неё последует реакция. Так прокомментировал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия) появившуюся на Украине инсталляцию.
«Это очередная провокация, которая еще отзовется украинским националистам. Пусть вспомнят, что стало с украинской энергетической инфраструктурой после похожей марки с горящим Крымским мостом», — приводит РИА Новости слова депутата от Крыма.
Шеремет призвал не тешить себя призрачными иллюзиями. Такие провокации не сойдут с рук киевским националистам, а им самим «пора готовиться бежать из страны», так как топтать «исконные русские земли» им осталось недолго.
Напомним, в конце декабря 2022 года депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет посоветовал киевскому режиму готовить план по включению Киева в состав России вместо того, чтобы пытаться вернуть Крым.