При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Донецк, 12 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Обстрел Ленинского района Донецка боевиками ВСУ 12 января привёл к гибели одного человека. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реактивная артиллерия ВСУ Смерч
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ИА REGNUM) Ленинского района Донецка погиб один человек и ещё четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в течение 11 января от обстрелов со стороны украинских боевиков на территории ДНР погиб один мирный житель, ещё двое были ранены.