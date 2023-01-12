Донецк, 12 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Обстрел Ленинского района Донецка боевиками ВСУ 12 января привёл к гибели одного человека. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ИА REGNUM) Ленинского района Донецка погиб один человек и ещё четыре мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в течение 11 января от обстрелов со стороны украинских боевиков на территории ДНР погиб один мирный житель, ещё двое были ранены.