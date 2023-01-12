Анкара, 12 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Украинская сторона проявляет готовность продолжать диалог. Об этом 12 января на полях международной конференции омбудсменов в Анкаре сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Сергей Савостьянов/ТАСС Татьяна Москалькова

Читайте также: Омбудсмены России и Украины не обсуждали вопрос создания гумкоридоров

«Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу», ― подчеркнула российский омбудсмен, слова которой приводит ТАСС, после встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Она отметила, что на сегодня у Москвы и Киева уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших, и по взаимному возвращению детей в семьи.

«Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан на гуманитарных, правозащитных принципах», ― указала Москалькова.

Ранее по теме: Омбудсмены Украины и РФ договорились об обмене военнопленными

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала на встрече с омбудсменом киевского режима Дмитрием Лубинцом вопрос создания гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине. Она подчеркнула, что это вопрос стратегического характера, его должны обсуждать оборонные ведомства двух государств.