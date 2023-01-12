Донецк, 12 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Кадры ликвидации российской артиллерией пункта временной дислокации иностранных наёмников в Красногоровке Донецкой Народной Республики (ДНР), который обнаружен разведчиками группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО), опубликовало 12 января РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

На выложенных в интернет кадрах оператор беспилотника ведёт корректирование огня российской гаубицы «Мста-С» калибра 152 мм, которая своими выстрелами пробила укрепление пункта временной дислокации иностранных наёмников, в результате чего внутри здания происходят взрывы от детонации боекомплекта.

Также указывается, что бойцы группы «Викинг» рассказали, что, по данным радиоперехватов, больше всего этим обстоятельством возмущались наёмники из Польши.

«Их не сильно тронула гибель товарищей по оружию из других стран, но очень расстроила потеря боекомплекта», — заявил один из бойцов группы.

Кроме того, уточняется, что, по информации разведчиков, в результате этого наёмники потеряли 30–40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила разработать публичный стоп-лист представителей искусства, выступивших против специальной военной операции.