Серов, Свердловская область, 12 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Похороны бойца ЧВК «Вагнер» Сергея Молодцова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, состоялись в городе Серове (Свердловская область), сообщает 12 января Е1.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Похороны состоялись неделю назад — 5 января. Погибшего похоронили с воинскими почестями: гроб несли военные, на церемонии прощания прозвучали выступления ветеранов.

Добавим, что в ЧВК «Вагнер» Молодцовев поступил добровольно. До своей отправки на фронт он отбывал наказание в колонии за тяжкое преступление.