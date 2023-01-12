Минск, 12 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не ощутила заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта от реализации союзных программ с Россией, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Белоруссия пока не ощутила», — заявил глава белорусского государства.

На совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции президент Белоруссии также заявил, что проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества.

По словам Лукашенко, в ходе декабрьских переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходимые развязки были найдены.

«Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах», — добавил Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга 12 января заявила, что глава МИД России Сергей Лавров 19 января отправится в Минск с рабочим визитом.