Екатеринбург, 12 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области 524 тонны фальсифицированных рыбных консервов. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ведомства.

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«Часть произведённого объёма продукции была отгружена в социально значимые учреждения», — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, фальсификат выпустило ООО «Меркурий Н». В продукции предприятия вместо сайры, указанной на упаковке, использовали менее ценную рыбу — сардину, чтобы снизить затраты на производство.

Сообщается, что часть консервов уже была отгружена в магазины области. Кроме того, продукцию поставляли компаниям, которые исполняли государственные контракты. Информацию об этом Россельхознадзор направил в правоохранительные органы.