Волгоград, 12 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. После ДТП с участием автобуса и большегрузного автомобиля на трассе в Красносулинском районе Волгоградской области три человека попали в реанимацию, одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом 12 января рассказали журналистам в областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

«На данный момент две женщины и один мужчина получают лечение в реанимационном отделении, состояние одной из пострадавших крайне тяжелое», — сообщили в администрации.

Также там уточнили, что четырёх мужчин и одну женщину госпитализировали в травматологическое отделение, а пострадавшего в ДТП ребёнка — в детское хирургическое отделение. При этом состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, в администрации региона уточнили, что остальные пассажиры автобуса уехали на попутном транспорте, на дороге не образовался затор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения рейсового автобуса, который следовал по маршруту Москва — Махачкала, с большегрузным автомобилем на трассе в Михайловском районе Волгоградской области пострадали девять человек, включая ехавшего в автобусе четырёхлетнего ребёнка.