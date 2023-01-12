Москва, 12 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 19 января отправится в Минск с рабочим визитом, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии МИД России и Белоруссии», — заявила Захарова.

Также официальный представитель добавила, что на 19 января запланированы встреча Сергея Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с коллегой Сергеем Алейником.

Ранее Захарова на брифинге напомнила, что 18 января Лавров проведет традиционную ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам работы российского дипведомства в 2022 году.