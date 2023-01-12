Пермь, 12 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Пермский краевой суд принял решение взыскать в пользу ученика одной из школ города Чердынь 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что его укусила собака. Об этом 12 января сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Инцидент произошел в феврале прошлого года в одной из чердынских школ, когда ребенок снимал лыжи после урока физкультуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд установил вину школьной администрации, так как не была обеспечена безопасность школы. Также деньги должен будет заплатить владелец собаки за то, что не обеспечил надлежащие условия содержания животного.

«Суд постановил взыскать с каждого из ответчиков по 35 тыс. рублей», — сообщили в краевом суде.

Напомним, в селе Бильсир Иркутской области в октябре 2022 года суд вынес решение о компенсации в размере 30 тыс. рублей в пользу ребенка, которого укусила бездомная собака. Ответчиком стала администрация села.