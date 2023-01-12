Москва, 12 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Разработать публичный стоп-лист представителей искусства, выступивших против специальной военной операции предложила депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Стенякина Екатерина Петровна (сс) Irina92

Должен появится публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культ­урных площадках, на федеральных каналах и участвовать в прое­ктах, финансируемых государством, убеждена Стенякина.

«Уверена в том, что это будет справедлив­о! Люди должны знать тех, кто предал стр­ану. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведе­ние», — сказала она.

Кроме того, считает депутат, было бы справедливо, чтобы общественники вы­ступали с предложени­ем о лишении предателей ранее врученных наград и по­четных званий.

«Обяза­тельно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяю­тся эти санкции. Ник­аких манипуляций зде­сь быть не должно», — предложила Стенякина.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП), ранее предложил предупреждать зрителей о «предательстве» актеров в титрах фильмов.