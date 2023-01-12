Депутат Госдумы предложила стоп-лист артистов-предателей
Депутат Госдумы предложила разработать открытый стоп-лист артистов-предателей
Москва, 12 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Разработать публичный стоп-лист представителей искусства, выступивших против специальной военной операции предложила депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.
Должен появится публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством, убеждена Стенякина.
«Уверена в том, что это будет справедливо! Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — сказала она.
Кроме того, считает депутат, было бы справедливо, чтобы общественники выступали с предложением о лишении предателей ранее врученных наград и почетных званий.
«Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно», — предложила Стенякина.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП), ранее предложил предупреждать зрителей о «предательстве» актеров в титрах фильмов.