Анкара, 12 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Вопрос создания гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине не обсуждался на встрече уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с омбудсменом киевского режима Дмитрием Лубинцом. Об этом 12 января журналистам сообщила российский омбудсмен.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

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«Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась, ― отметила Москвалькова. ― Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент Турции, между двумя омбудсменами не было».

Уполномоченный по правам человека в России добавила, что это вопрос стратегического характера, его должны обсуждать оборонные ведомства двух государств.

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«Мы не ставили такой вопрос. Потому что вопросы глобального, стратегического характера вырабатываются и обсуждаются министерствами обороны РФ и Украины. Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно», ― подчеркнула Москалькова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Турции по правам человека Шереф Малкоч выступил с инициативой открыть гуманитарные коридоры для вывоза раненых, в том числе в контексте происходящего на Украине. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что целиком поддерживает эту идею. Он добавил, что это актуально не только в рамках происходящего между Россией и Украиной, но также и в связи с происходящим в Сирии, Ливии, Азербайджане.