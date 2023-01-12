Москва, 12 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам работы российского дипломатического ведомства в 2022 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«18 января ориентировочно в 11 утра в пресс-центре МИД России состоится традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой он подведет основные внешнеполитические итоги ушедшего 2022 года», — сказала Захарова.

Отмечается, что за пресс-конференцией будет доступна возможность наблюдать в онлайн-режиме на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось о запланированной на 17 января встрече Сергея Лаврова с главой Министерства иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдолахияном.