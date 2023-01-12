Москва, 12 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Экипажи штурмовой авиации ВКС России наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике вооруженных формирований киевских националистов. Кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне проведения специальной военной операции опубликовало Министерство обороны России.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

На видео пара «Грачей» выполняет пуски ракет на малых высотах.

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«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

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Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

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После боевой работы специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолётов и их подготовке к повторному вылету.

Как сообщало ИА REGNUM, ране в Минобороны России опубликовали видео, как экипажи танков Т-72Б армейского корпуса уничтожают огневые точки ВСУ.