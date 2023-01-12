Минск, 12 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. В случае, если не будет реализован даже один пункт существующих на данный момент программ по углублению экономической интеграции России и Белоруссии, новый пакет интеграционных документов обсуждаться не будет. Об этом 12 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по реализации союзных программ двух стран по углублению экономической интеграции, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Как отметил Лукашенко, Белоруссия намерена расширять свою интеграцию с Россией в сфере экономики, однако новый пакет интеграционных документов может обсуждать только после полного выполнения предыдущего.

«Не выполнили хоть один пункт — ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи. — Прим. ред.) быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] на последней встрече в Санкт-Петербурге (в декабре 2022 года. — Прим. ред.)», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал озабоченность по поводу отставания от графика мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами.