Москва, 12 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев («Единая Россия») рассказал о шансах Киева отбить Соледар, сообщает «Московский комсомолец».

Цитата из видео «Депутат Госдумы Гурулёв Андрей - командировка в Камчатский край» Андрей Гурулёв

По его словам, у ВСУ нет шансов отбить занятый частями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» район Соледар. Андрей Гурулев подчеркнул, что возвращать утерянные позиции сложнее, чем удерживать. Генерал-лейтенант добавил, что есть высокая вероятность того, что ВСУ перейдут к контратаке. Киев, по его мнению, может задействовать стратегический президентский резерв и направить туда бойцов территориальной обороны.

Андрей Гурулев уточнил, что в случае попытки отбить Соледар киевских боевиков ждут большие потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин официально подтвердил, что Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Перспектива полностью освободить ДНР становится всё ближе.

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