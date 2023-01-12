Мелитополь, 12 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Взрывы прогремели ночью 12 января в Запорожье, оккупированном ВСУ, написал лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В Запорожье громкая ночь! — пишет Рогов. — Сегодня, начиная с 04:00, в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов».

Он сообщил, что после первых взрывов послышался вой сирены. По данным очевидцев, зафиксировано не менее трёх прилётов. Рогов добавил, что, как ему рассказали жители города, «объёмный звук взрывов был громче, чем до этого».

Владимир Рогов «Также была слышна работа ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения».

Он отметил, что целью прилётов, по предварительным данным, «была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ». Также целью были инфраструктурные объекты, используемые Киевом для ведения войны.