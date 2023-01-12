Москва, 12 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Россия в качестве ответа на антироссийскую пропагандистскую кампанию Лондона включила в санкционный список ещё 36 граждан Великобритании. Об этом 12 января сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что в «стоп-лист» были внесены представители силовых ведомств и журналисты, причастные к попыткам дискредитации России и её изоляции на международной арене.

«Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что на враждебную политику и агрессивную риторику в отношении России будет дан адекватный ответ. Отдельно в министерстве отметили, что представителям Запада «будет дорого стоить» помощь нацистскому киевскому режиму.

Напомним, в июне 2022 года Россия внесла в санкционный список 49 граждан Великобритании.