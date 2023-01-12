Лавров на следующей неделе проведет встречу с главой МИД Ирана
Москва, 12 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 17 января, встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдолахияном. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 12 января.
«Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе <…>», — сказала Захарова.
Также отмечается, что в ходе встречи предполагается обсудить взаимодействие между двумя странами на различных международных площадках, а также ситуации в Сирии и Афганистане.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и глава Ирана Ибрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.