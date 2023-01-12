Москва, 12 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник, 17 января, встретится с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдолахияном. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе <…>», — сказала Захарова.

Также отмечается, что в ходе встречи предполагается обсудить взаимодействие между двумя странами на различных международных площадках, а также ситуации в Сирии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и глава Ирана Ибрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.