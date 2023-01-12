Минск, 12 января, 2023, 12:17 — ИА Регнум. При интеграции Белоруссии и России не произойдет изменений в их суверенитете. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Как подчеркнул Лукашенко, в настоящее время обе страны «ещё в том формате, в котором сотрудничают <…>, не выработались». В случае, если в процессе работы станет понятно, что необходимы какие-то дополнительные решения в плане интеграции, тогда и будут приниматься конкретные решения, подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 9 января государственный секретарь Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на встрече с президентом белорусского государства Александром Лукашенко назвал ушедший 2022 год годом, определившим выход двух стран на новый этап интеграции.