Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. В Петербурге вынесен обвинительный приговор троим руководителям общественной военно-патриотической организации «Красная звезда», организовавшим оказание опасных услуг потребителям. Поводом для привлечения реконструкторов к уголовной ответственности стала гибель человека под колёсами бронетранспортера во время развлекательного мероприятия.

verkeorg Суд

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года на Гатчинском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга в ходе проведения мероприятия в военном стиле произошел наезд бронетранспортера на 38-летнего мужчину-предпринимателя, от чего пострадавший скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В качестве обвиняемых были привлечены к уголовной ответственности главный постановщик военно-исторических реконструкций, учредитель «Красной звезды» Павел Бараненко, председатель правления организации Александр Торопов и предприниматель Алексей Киселев. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал их виновными в совершении указанного преступления.

«В результате совместных преступных действий фигурантов, направленных на умышленное оказание услуг потребителю, не отвечающих требованиям безопасности, Торопов, в ходе проведения мероприятия, управляя «БТР-80» в этапе мероприятия «Спецназ шоу», осуществил наезд на участника данного мероприятия (потребителя) К1., чем причинил последнему по неосторожности смерть», — установил суд.

Как сообщили 12 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, суд назначил Бараненко и Торопову наказание в виде трех лет в колонии общего режима каждому, их взяли под стражу в зале суда. Киселеву, который единственный из фигурантов признал свою вину, назначено 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге мужчина и двое детей попали под танк

Напомним, ранее учредитель организации «Красная звезда» Павел Бараненко проходил по аналогичному уголовному делу. В конце апреля 2018 года в парке 300-летия Санкт-Петербурга на броне макета советского танка Т-60 за 300 рублей катали всех желающих в рамках военно-патриотического фестиваля. Во время одного из таких заездов с танка упали три человека, в том числе двое детей. Молодой человек попал под гусеницу танка и получил переломы и травмы. Дети сумели увернуться и не пострадали. В ходе судебного процесса потерпевшие просили прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон. Ущерб со стороны Бараненко был полностью возмещен. Районный суд тогда прекратил дело и освободил Бараненко от уголовной ответственности.