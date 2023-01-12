Минск, 12 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Озабоченность по поводу отставания от графика мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами, была высказана президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил об этом 12 января во время совещания по реализации союзных программ двух стран по углублению экономической интеграции, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас мероприятий идет с отставанием от согласованных графиков… Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем», — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер уточнил, что в союзных программах и ведомственных планах имеется порядка тысячи мероприятий по их реализации, а также в них прописаны конкретные сроки исполнения и назначены ответственные за этом, и потому они являются программой действий России и Белоруссии на предстоящий период.

Также он отметил, что при заключении этих программ была договорённость о том, что после их реализации странам удастся продвинуться в вопросах об обеспечении равных прав граждан и предприятий России и Белоруссии, что явлется осонвой отношений двух государств.

«Именно поэтому мы пошли на комплексные решения многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией», — пояснил Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы, которые были вынесены правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух страны, были решены им и российским президентом Владимиром Путиным.