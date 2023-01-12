Донецк, 12 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли более 70 человек личного состава в ДНР. Об этом 12 января сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«<…> Потери в живой силе противника составили более 70 человек», — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе военных действий также уничтожены один танк Т-64БВ, одна 122-миллиметровая гаубица Д-30, две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М777 и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире программы «Соловьев Live» сообщил о продвижении ВС РФ в районе Артемовска.