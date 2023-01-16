Донецк, 16 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Российская военная спецоперация на Украине привлекает к себе всё больше внимания. Командующим Объединённой группировкой войск стал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким. Такая рокировка может быть признаком того, что готовится крупное наступление российских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Соледар сейчас — самая горячая точка на фронте. Помимо того, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин официально подтвердил, что город полностью перешел под контроль российских военных, его советник Игорь Кимаковский 12 января заявил о том, что российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска.

Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут выполнены. Подробности о ходе спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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