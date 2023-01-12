Нью-Дели, 12 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Непредсказуемой, хотя и стабильной, назвали обстановку на приграничной с Китаем территории индийские военные. Заявление на эту тему сделал 12 января главком индийской армией Манодж Панде.

Ministry of Defence Манодж Панде.

В своём заявлении по случаю празднования Дня армии Индии Панде заявил: «Ситуация на северных границах стабильная, но непредсказуемая». Но и на непредвиденный случай у индийских военных найдётся вариант действий.

Индийской стороне удалось «решить пять из семи проблем», подчёркивает генерал. Переговоры с китайской стороной продолжаются, в то числе «на дипломатическом уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года на границе с Китаем индийские военные развернули рекордное количество сил. Необходимо противостоять попыткам Китая расширить территорию, отмечают в индийском руководстве.