Минск, 12 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Все вопросы, которые были вынесены правительствами Белоруссии и России на уровень президентов двух стран, были решены российским и белорусскими президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Об этом 12 января рассказал президент Белоруссии в ходе совещания по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены, живем в нормальных условиях», — сказал Лукашенко.

Также он уточнил, что считает необходимым максимально активизировать деятельность по реализации программ Союзного государства.

«Здесь недопустимы затягивания и проволочки в принятии решений. Но и спешки никакой быть не должно. Не дай бог мы допустим ошибку, а потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать что-то. Это будет невозможно, потому что это будет уже на уровне законов двух государств», — пояснил белорусский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января белорусское минобороны сообщило, что Россия и Белоруссия нарастили силы противовоздушной обороны РГВ Союзного государства.