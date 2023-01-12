Ереван, 12 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства 12 января заявил о необходимости проведения переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический разговор, и наши коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволить, чтобы кто-то их обвинил в срыве конструктивного разговора <…>», — заявил Пашинян.

Также премьер-министр заявил, что закрытие Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, является провокацией, цель которой — военная эскалация.

«<…> Нужно избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковатой, так как заявления, не сопровождающиеся четким осознанием достижения конечной цели, никакой пользы не приносят», — добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в беседе с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид раскритиковал действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха.