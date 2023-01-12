Москва, 12 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В Москве из-за гололедицы объявили жёлтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентр России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Прогностическая карта, опубликованная на сайте учреждения, предупреждает о потенциальной погодной опасности в Москве из-за гололедицы. Предупреждение действует до 7 часов 14 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом, это объясняется незначительным влиянием солнечной энергии на температурный режим.