Донецк, 12 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Макеевка были обстреляны со стороны боевиков киевского террористического режима. Об этом 12 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Уточняется, что обстрел Ленинского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:40 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 09:45 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке, а в 10:40 — два снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и три снаряда по Калининскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского преступного режима в ночь на 12 января обстреляли город Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО).