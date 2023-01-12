Москва, 12 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает укреплять позиции по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, евро — ниже 73 рублей впервые с 30 декабря. Курс доллара расчетами «завтра» падает до 67,91 рубля, евро — до 72,97 рубля.

По данным Московской биржи, впервые с 3 января юань также ушел под отметку в 10 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что на планы по продаже юаней из Фонда национального благосостояния рубль отреагировал укреплением к доллару, такая реакция рынка эмоциональная, рубль будет укрепляться.