Лондон, 12 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Британский гитарист Джефф Бек ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 12 января сообщили представители артиста в Twitter.

Shannon Kringen Джефф Бек

«Мы с глубокой печалью сообщаем новость о смерти Джеффа Бека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что гитарист-виртуоз и семикратный обладатель «Грэмми» скончался после внезапного заражения бактериальным менингитом. Коллеги и поклонники гитариста выразили соболезнования семье.

Джефф Бек начал музыкальную карьеру в 1964 году в рок-группе Yardbirds. В коллективе вместе с ним выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Спустя три года Бек создал собственную команду Jeff Beck Group, а затем в 70-х начал сольную карьеру. В 1999 году после десятилетнего перерыва Джефф Бек выпустил альбом под названием «Who Else!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певец Дэвид Боуи был удостоен места на музыкальной аллее славы в Лондоне, встав в ряд с таким исполнителям, как The Who, Эми Уайнхаус, Madness и Soul II Soul.

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