Москва, 12 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Используя планшеты и смартфоны российские военные теперь могут вычислить, откуда украинская артиллерия нанесла удар, пишет «Арсенал Отечества». Сначала вычисляется время обнаружения звука, затем — расстояние.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В зоне СВО

Новую систему обнаружения диспозиций противника разработали офицеры, непосредственно участвующими в боевых действиях в ходе спецоперации.

Они создали программное обеспечение для планшетов и смартфонов с операционной системой Android, которое позволяет определять координаты источников звука (артиллерии противника) по выстрелу.

Эта система работает следующим образом: четыре звукометриста с планшетами располагаются на удалении три-шесть километров от линейного батальона связи. Используя вышеуказанную программу, они «определяют время обнаружения звука выстрела как в автоматическом, так и в ручном режиме».