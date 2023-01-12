Москва, 12 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Женщина не уведомила территориальный орган о том, что у нее, помимо российского, есть еще и гражданство Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

11 января Следственный комитет начал проверку в отношении Регины Смоленковой по статье 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. По материалам следствия, женщина, помимо российского гражданства, с 2020 года имеет еще и гражданство Французской Республики.

«Следствием пока не установлено, по каким причинам гражданка не предоставила информацию в орган, который занимается вопросами миграции», — сообщил источник.

Регина Смоленкова — бывшая жена Олега Смоленкова, который долгое время работал в посольстве России в Вашингтоне и был советником экс-посла России в США Юрия Ушакова. В 2017 году Олег Смоленков вместе с новой женой и тремя детьми улетел в отпуск в Черногорию, где впоследствии пропал. Из-за пропажи российского дипломата Следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Впоследствии телеканал CNN выпустил материал, в котором называл Олега Смоленкова информатором спецслужб. Также телеканал уверял, что Смоленков с семьей никуда не пропали и что на самом деле их тайно вывезли на территорию США.