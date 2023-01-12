Москва, 12 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. У ЧВК «Вагнер» после окончания специальной военной операции будет много работы, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

«Я думаю, что и после СВО у ЧВК «Вагнера» будет много работы. И думаю, что работы этой будет много как за пределами страны, так и у нас тут», — отметил Гурулёв в телеграмм-канале.

«Враги у нас есть не только внешние, но и вполне себе внутренние. И каждый из них уже сейчас должен думать о своей шкуре в ближайшей перспективе», — прогнозирует парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для предотвращения диверсий на территории России пора формировать народные дружины, заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

Читайте также: Основатель «Вагнера» Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара