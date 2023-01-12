Астана, 12 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почётного сенатора. Об этом 12 января сообщил председатель верхней палаты палаты Маулен Ашимбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

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Он пояснил, что это звание было исключено из регламента сената парламента. Ашимбаев напомнил, что такой статус в мае 2019 года был присвоен только одному человеку — первому президенту Казахстана. Тогда председателем сената была дочь экс-президента Дарига Назарбаева.

«Звание «Почётный сенатор» мы убрали из нашего регламента. Всё это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума», ― пояснил спикер, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что на совместном заседании палат парламента 13 января будет рассмотрен законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики ― елбасы (лидере нации).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители республики должны ценить роль всех, кто имеет заслуги перед государством, в том числе и сделанное первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, который возглавлял республику почти 30 лет.

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Напомним, одним из вопросов, который был вынесен на прошедшем в июне 2022 года в Казахстане референдуме было лишение Назарбаева титула «елбасы» — лидера нации. Кроме того, некоторые политики обвиняют представителей семьи первого президента в соучастии в организации январских беспорядков.

Добавим, что в феврале Токаев подписал законы о лишении Назарбаева пожизненного права на влияние на политику страны. С этого момента Назарбаев официально не может возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народов Казахстана. Также было отменено обязательное согласование с ним вопросов внешней и внутренней политики государства.

При этом у Назарбаева из полученных ранее привилегий сохранилось право выступать перед депутатами парламента, входить в состав Конституционного совета и быть почётным сенатором.