Париж, 12 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит необходимости в принесении Алжиру извинения за период колонизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем», — цитирует президента Франции ежедневная газета Le Point 12 января.

Вопрос принесения Францией Алжиру своих извинений является основополагающим шагом на пути примирения двух стран.

«Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь. Необходимо вернуться к истории и дать ей правильную оценку», — добавил Макрон.

Ранее сообщалось, что более 60% жителей Франции поддерживают акции протеста против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона.