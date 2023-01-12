Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Петербург может получить федеральные средства для приобретения пяти новых судов на подводных крыльях «Метеор 120Р», сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM «Парад Метеоров»

Как стало известно, президент России Владимир Путин поручил Министерству промышленности и торговли РФ проработать вопрос о предоставлении Петербургу инфраструктурного кредита на покупку «Метеоров» нового поколения.

«Речь идет о «Метеорах», которые будут курсировать на очень востребованных туристических и регулярных маршрутах в Петергоф, в Кронштадт, к фортам», — пояснил губернатор.

Работающие сегодня на речных линиях Петербурга около 20 судов типа «Метеор» постепенно изнашиваются и требуют замены. Инфраструктурный кредит, отметил Беглов, даст возможность обновить скоростной пассажирский флот Петербурга в максимально короткие сроки.

Напомним, на совещании с членами правительства 11 января Владимир Путин обратился к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову с вопросом о развитии петербургского скоростного флота.

«Денис Валентинович, Вы получили бумагу, которую я расписал Вам? Она была мне направлена за подписью губернатора Петербурга и руководителя компании, которая производит «Метеоры», по-моему. Там достаточно финансово ёмкий проект», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Имелось в виду письмо от 12 декабря 2023 года, которое Беглов вместе с генеральным директором компании «Радар ммс» Георгием Анцевым направил в адрес президента.

«Подтверждаю, Владимир Владимирович. У нас Санкт-Петербург тоже один из лидеров по обновлению морского пассажирского транспорта, поэтому с коллегами ведём постоянную работу. Они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по «Метеорам» и в том числе по электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведётся работа. И ещё по судам на газомоторном топливе. Поэтому активно занимаемся», — сообщил Мантуров главе государства.