Москва, 12 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Следует ожидать наращивания поставок новых вооружений Украине со стороны стран НАТО после взятия Соледара. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, к поставкам Киеву новых видов вооружения ранее в средствах массовой информации призывали бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и американский предприниматель Билл Гейтс.

«Украина, предупреждали они [Райс и Гейтс], находится в крайне сложном положении, держится только на западной помощи, но даже с ней может проиграть», — говорится в сообщении.

Алексей Пушков отметил, что западные круги, наиболее враждебно настроенные к России, будут стремиться сформировать консенсус в странах НАТО по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что затягивание конфликта на территории Украины — это многомиллиардный бизнес для США и киевского режима.