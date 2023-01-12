Сидней, Австралия, 12 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Сожаления выразил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Доминик Перротте в связи с тем, что в возрасте 21 года ради шутки надевал нацистскую форму, передаёт 12 января ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Он рассказал, что участвовал в маскараде по случаю исполнения ему 21 года. И тогда он надел нацистскую форму, о чём теперь очень сожалеет.

«Я глубоко стыжусь того, что сделал», — сказал Перротте, добавив, что просит извинить его «за эту ужасную ошибку».

Добавим, что это заявление 40-летний глава австралийского штата сделал после того, как в СМИ просочилась информация о нацистской униформе, которую он надевал в молодости.