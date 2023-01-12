Донецк, 12 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Ленинский район Донецка попал под обстрел со стороны киевских боевиков. Об этом 12 января сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

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«Вооружённые формирования [киевского режима] атаковали Ленинский район Донецка», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

В результате ранены три человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки киевские боевики открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО, ствольной артиллерии калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм. Под обстрелы ВФУ попали районы четырёх населённых пунктов республики. По ним было выпущено 90 снарядов. В результате погиб один человек и ещё два мирных жителя получили ранения. Повреждены 20 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что с начала спецоперации, по данным на 9 января, в результате действий преступного киевского режима на территории ДНР погибли 4409 граждан, в том числе 132 ребёнка.