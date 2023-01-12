Берлин, 12 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В пользу сохранения дипломатических контактов с Россией высказалась наиболее крупная Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), отметившая, что конфликты разрешаются путём переговоров. Об этом говорится в принятой ежегодной программе указанной политической силы, которую 12 января цитирует немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Уточняется, что этот документ называется «Международная политика социал-демократов на рубеже времен» и в нём СДПГ утверждает, что в «небольших частичных областях», таких как обмен пленными и вывоз зерна через Чёрное море, переговоры с Россией могут быть успешными.

Также названная политическая сила снова высказалась в пользу того, что Россию нужно учитывать в мировой концепции безопасности, так как наша страна продолжит быть в Европе государством с большой территорией, населением и военной мощью.

«Это будет иметь значение в долгосрочной перспективе для формирования архитектуры европейской безопасности», — подчёркивается в документе.

При этом указывается, что в Киеве негативно отнеслись к этому подходу СДПГ и замглавы МИД киевского режима Андрей Мельник после публикации программы немецкой партии заявил, что Германии «лучше знать», что конфликты, по его утверждению, якобы наиболее часто разрешаются путём военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что солдат киевского режима необходимо начать обучать управлению танками Leopard 2 производства ФРГ.