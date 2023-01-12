Выпуская «Кракена»: опасный штамм коронавируса расползается по миру
Штамм коронавируса «Кракен» добрался до России
Москва, 12 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Пензенской области зафиксирован первый случай очень заразной версии коронавируса, официально известной как XBB.1.5 и прозванной именем легендарного морского чудовища «Кракен». Никаких ограничений из-за обнаружения в России подварианта «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен» вводить не планируется, сообщает Роспотребнадзор.
Ученые утверждают, что следы «потомка Омикрона» ведут в Нью-Йорк. Именно там были зафиксированы первые случаи заражения, которые стали удваиваться каждую неделю.
«Вот уже несколько месяцев мы не видели ни одного варианта, который распространялся бы с такой скоростью», — предупредила директор по секвенированию COVID-19 в вирусологической лаборатории Медицинской школы Вашингтонского университета Павитра Ройчаудхури.
Особенностью «Кракена» называют то, что он ускользает от иммунной системы вакцинированных и выздоровевших людей и лучше связывается с клетками. Эта мутация вируса может стать доминирующей в Европе и сместить с этих позиций штамм «Омикрон». К январю 2022 года случаи инфицирования были зафиксированы уже в Испании, Португалии, Италии, Франции, Дании, Австрии, Нидерландах и Германии. Два дня назад о первых случаях отчитались Румыния, ЮАР и Новая Зеландия.
«Существует вероятность того, что этот вариант может оказать возрастающее влияние на число случаев COVID-19 в Евросоюзе, но не в течение ближайшего месяца, поскольку в настоящее время этот вариант присутствует в ЕС только на очень низких уровнях», — информирует издание Politico со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC).
Пандемический потенциал «Кракена» оценил также Виктор Ларичев. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он предположил, что патоген не будет активно распространяться:
«Если он достаточно сильно похож на предыдущий «Омикрон», то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, наверное, так же, как предыдущие штаммы. Ничего удивительного в этом — просто новый штамм, который, скорее всего, не будет распространяться, на мой взгляд, активно. Потому что у нас уже очень много иммунных людей против того же «Омикрона». Я не знаю, чем он отличается. Скорее всего, никто не видит этих различий. Просто он на молекулярном уровне отличается. Клинически, скорее всего, ничем не отличается».
Отметим, «Кракену» предшествовали «Кентавр», «Тифон», «Цербер», а всего в международных геномных базах можно найти уже несколько сотен субвариантов «Омикрона».
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«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», — заявлял на брифинге в 2022 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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Как сообщало ИА REGNUM, вариант XBB.1.5 впервые был замечен в октябре 2022 года в США и привлек внимание исследователей способностью сверхбыстро передаваться от человека к человеку.
Вывод о первом случае нового штамма коронавируса «Кракен» в России был сделан на основе данных, полученных в ходе мониторинга секвенирования геномов коронавируса, загружаемых в национальную базу VGARus на ежедневной основе.
Симптомы «Кракена» не отличаются от предыдущих штаммов. Это всё те же насморк, температура около 38 градусов, першение в горле, слабость, ломота в теле.
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