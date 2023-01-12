Москва, 12 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Пензенской области зафиксирован первый случай очень заразной версии коронавируса, официально известной как XBB.1.5 и прозванной именем легендарного морского чудовища «Кракен». Никаких ограничений из-за обнаружения в России подварианта «Омикрон»-штамма коронавируса «Кракен» вводить не планируется, сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ученые утверждают, что следы «потомка Омикрона» ведут в Нью-Йорк. Именно там были зафиксированы первые случаи заражения, которые стали удваиваться каждую неделю.

«Вот уже несколько месяцев мы не видели ни одного варианта, который распространялся бы с такой скоростью», — предупредила директор по секвенированию COVID-19 в вирусологической лаборатории Медицинской школы Вашингтонского университета Павитра Ройчаудхури.

Особенностью «Кракена» называют то, что он ускользает от иммунной системы вакцинированных и выздоровевших людей и лучше связывается с клетками. Эта мутация вируса может стать доминирующей в Европе и сместить с этих позиций штамм «Омикрон». К январю 2022 года случаи инфицирования были зафиксированы уже в Испании, Португалии, Италии, Франции, Дании, Австрии, Нидерландах и Германии. Два дня назад о первых случаях отчитались Румыния, ЮАР и Новая Зеландия.

«Существует вероятность того, что этот вариант может оказать возрастающее влияние на число случаев COVID-19 в Евросоюзе, но не в течение ближайшего месяца, поскольку в настоящее время этот вариант присутствует в ЕС только на очень низких уровнях», — информирует издание Politico со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC).

Пандемический потенциал «Кракена» оценил также Виктор Ларичев. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он предположил, что патоген не будет активно распространяться:

«Если он достаточно сильно похож на предыдущий «Омикрон», то он не будет распространяться особенно. Если он будет сильно отличаться, будет распространяться, наверное, так же, как предыдущие штаммы. Ничего удивительного в этом — просто новый штамм, который, скорее всего, не будет распространяться, на мой взгляд, активно. Потому что у нас уже очень много иммунных людей против того же «Омикрона». Я не знаю, чем он отличается. Скорее всего, никто не видит этих различий. Просто он на молекулярном уровне отличается. Клинически, скорее всего, ничем не отличается».

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Отметим, «Кракену» предшествовали «Кентавр», «Тифон», «Цербер», а всего в международных геномных базах можно найти уже несколько сотен субвариантов «Омикрона».

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«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», — заявлял на брифинге в 2022 году начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Как сообщало ИА REGNUM, вариант XBB.1.5 впервые был замечен в октябре 2022 года в США и привлек внимание исследователей способностью сверхбыстро передаваться от человека к человеку.

Вывод о первом случае нового штамма коронавируса «Кракен» в России был сделан на основе данных, полученных в ходе мониторинга секвенирования геномов коронавируса, загружаемых в национальную базу VGARus на ежедневной основе.

Симптомы «Кракена» не отличаются от предыдущих штаммов. Это всё те же насморк, температура около 38 градусов, першение в горле, слабость, ломота в теле.

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