Донецк, 12 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский 12 января сообщил о серьезном продвижении ВС РФ в направлении Артемовска.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«У нас артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они… из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется на донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live».

Также советник врио главы ДНР добавил, что войска РФ существенно продвинулись на авдеевском направлении и в районе Артемовска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара от ВСУ.