Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Фигурантом уголовного дела стал водитель погрузчика, по неосторожности высыпавший груду снега из ковша на ребёнка в Гатчине Ленинградской области. Как установлено, мужчина уже привлекался ранее к административной и уголовной ответственности.

Андрей Репин ИА REGNUM Уборка снега

Напомним, инцидент произошел у новогодней ёлки и рядом с детской площадкой, где коммунальщики устроили временное складирование снега. В какой-то момент оказавшийся рядом мальчик в очках оказался засыпан снежными массами из ковша погрузчика. Его быстро смогли откопать заметившие случившееся очевидцы. Тяжелых травм ребенок не получил.

Органами СКР о факту травмирования ребенка снегом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным 78.ru, водитель уже допрошен в качестве подозреваемого. Установлено, что ранее мужчина проходил по нескольким уголовным и административным делам, среди которых угрозы убийством, избиения и кражи.