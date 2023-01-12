Уфа, 12 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. К пяти годам колонии приговорил суд жителя Уфы Марселя Кандарова за отказ участвовать в спецоперации на Украине без уважительной причины. Решение вынес 11 января Уфимский гарнизонный военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Согласно материалам суда, контрактник ефрейтор Кандаров в мае 2022 года в установленный срок не пришёл к месту службы. Позже, 30 сентября, он был найден в Чишминском районе сотрудниками правоохранительных органов.

Кандаров признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, спецоперацию на Украине ВС России начали 24 февраля 2022 года. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года.