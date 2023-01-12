Уфа, 12 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Прощание с ушедшим из жизни на 89-м году жизни первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится 13 января. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы республики.

Виктор Воног /ИТАР-ТАСС Муртаза Рахимов

«Прощание с Муртазой Рахимовым пройдет в пятницу, 13 января, с 09:00 до 12:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». В 12:00 [по местному времени (10:00 мск) — ред.] начнется траурней митинг <…>», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что похороны Рахимова пройдут на мусульманском кладбище Уфы.

Ранее сообщалось, что первый президент Башкирии, занимавший этот пост в течение 17 лет, с 1993 по 2010 годы, скончался 11 января в возрасте 88 лет.