Баку, 12 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с главой минобороны Италии Гвидо Крозетто расширение сотрудничества двух стран. Об этом 12 января сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Уточняется, что в ходе встречи Алиев дал положительную оценку темпам развития связей Азербайджана и Италии, отметив вклад итальянской стороны в сотрудничество Баку с НАТО и Евросоюзом.

Также отмечается, что президент Азербайджана указал на успешное сотрудничество двух стран в ряде сфер, включая энергетическую, и заявил об эффективности Южного газового коридора.

Кроме того, добавляется, что также стороны во время переговоров отметили хорошие перспективы для «расширения сотрудничества в области энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности и других сферах».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после того как Россия начала спецоперацию по денацификации Украины, к Баку обратились более десяти стран с просьбами о поставках природного газа.