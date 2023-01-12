Москва, 12 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Рейтинг новых собственников активов иностранных компаний в России по их прибыли за 2021 год опубликовал 12 января журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

Список из 25 имен возглавил миллиардер Владимир Потанин, который приобрел активы французской финансовой группы Societe Generale. «Интеррос» приобрел активы финансовой группы Societe Generale — Росбанк и страховые компании «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни». Таким образом, валовая прибыль нового актива Владимира Потанина составила 49,1 млрд рублей.

Второе место, по версии Forbes, занял генеральный директор Highland Gold Владислав Свиблов. Его компания приобрела российские предприятия золотодобывающей корпорации Канады Kinross Gold по цене $340 млн, а валовая прибыль этого актива составила 38,6 млрд рублей. Третье место принадлежит Ивану Тырышкину и партнерам, которые приобрели 49,5% долю в ООО «ХКФ Банк». Прибыль актива за 2021 год составила 36,5 млрд рублей. Далее в рейтинге располагается Государственный научный центр ФГУП «НАМИ» с активами в 32,9 млрд рублей.

Уточняется, что в рейтинге не учитывались сделки с долями в совместных предприятиях, а также сделки с неконтрольными долями в российских предприятиях. Особый случай — компания «Вымпелком».

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам исследования аналитиков журнала Forbes, из всех российских олигархов в 2022 году сильнее всего пострадал Алексей Мордашов.