Москва, 12 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Руководство крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air попало под уголовное преследование. Как сообщает 12 января РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по подозрению в даче взятки бывшему начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Следствие полагает, что менеджмент Azur Air занизил Костылеву на 4,7 млн рублей по сравнению с рыночными ценами стоимость путёвки в Турцию, в которую вошли перелёт бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, принадлежащем председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару.

По данным собеседника издания, путёвки были оформлены через «Анекс Туризм» (Anex Tour), которая была связана с Azur Air.

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По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации. Отмечается, что Федеральное агентство воздушного транспорта выявило в работе компании «ограниченное количество нарушений».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года следователи Главного следственное управление СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело против экс-начальника отдела организации использования воздушного пространства в центральном МТУ Росавиации. По данным следствия, Сергей Говоров и его заместитель получили взятки от 102 авиадиспетчеров в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение комиссии в виде тестирования, выдачу диспетчерских свидетельств и их продления.